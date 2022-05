Lazio, Immobile: "Acciaccato, ma stringo i denti. Scudetto? Milan in leggero vantaggio"

Ospite d’onore agli Internazionali di tennis in corso di svolgimento a Roma, Ciro Immobile ha parlato al canale Super Tennis Tv rispondendo brevemente anche in merito alle proprie condizioni fisiche (è alle prese da giorni infatti con un problema al polpaccio): "Come sto? Un po' acciaccato, ma mancano due partite quindi stringiamo i denti", ha detto l'attaccante che assieme alla sua Lazio è atteso dalla sfida di lunedì prossimo contro la Juventus, una gara che può essere decisiva per l'aritmetica qualificazione in Europa League. "Chi vince lo scudetto? Difficile. Il Milan è leggermente avvantaggiato", conclude Immobile.