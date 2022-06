Lazio, Immobile: "Con Lukaku di nuovo in Italia il livello della Serie A si alza. Ai record non penso"

Premiato a Venezia come 'sportivo dell'anno', Ciro Immobile ha ricevuto ieri il Leone d'Oro. A margine della premiazione, il capocannoniere della Serie A ha parlato della sfida a Lukaku e dei suoi incredibili numeri di bomber: "Ai record non penso. Di sicuro realizzerò la portata di quello che ho fatto nel mondo del calcio, una volta smesso di giocare. Chiaro che non bisogna adagiarsi. Con Lukaku di nuovo in Italia il livello del nostro campionato si alza, dovrò continuamente fare il massimo. Ora ho in testa solamente i prossimi obiettivi".