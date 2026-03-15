Lazio in vantaggio contro il Milan: erroraccio di Estupinan e 1-0 di Isaksen al 26'
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Lazio in vantaggio all'Olimpico, al 26' ha segnato Gustav Isaksen. Erroraccio di Estupinan che, per la quarta volta, si fa sorprendere alle spalle dall'esterno offensivo biancoceleste. Pallone all'angolino e nulla da fare per Maignan: 1-0 per la compagine di Sarri.
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