Lazio, Inzaghi: "Al 2021 chiedo la continuità. Ci manca qualche punto in classifica"

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Genoa, ha parlato anche di quello che chiede al 2021: "Alla Champions ci penseremo quando sarà il momento, siamo ancora l'unica italiana a non aver ancora perso, ci penseremo quando dovremo giocare col Bayern. Richiedo la continuità in campionato, di riprendere a vincere, essere più continui coi risultati. Ci manca qualche punto in più in classifica".