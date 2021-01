live Lazio, Inzaghi: "Con Caicedo ottimo rapporto. Mercato? Aspettiamo Lulic e vediamo"

Il 2021 della Lazio comincia da Marassi: domani alle 15 i biancocelesti affronteranno il Genoa per voltare pagina dopo il ko di San Siro e rimettersi in corsa per la lotta al quarto posto. La partita verrà presentata oggi alle 13 dal tecnico Simone Inzaghi, che interverrà in conferenza stampa a Formello. Segui la diretta su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 13.04 - Inizia la conferenza stampa di Inzaghi:

Mister si riparte con la Lazio che deve recuperare terreno: in queste ultime settimane è mancato il risultato o altro?

"Abbiamo visto la partita di Milano, dove abbiamo fatto bene. In determinate partite, come con il Milan, devi commettere zero errori. Con il Napoli siamo stati meno belli ma abbiamo concesso poco".

Muriqi come lo ha visto?

"In questi anni ci siamo già passati con altri giocatori: mi viene in mente il primo anno di Luis Alberto o di Caicedo. Sono giocatori nuovi, vengono da un'altra cultura. La piazza deve avere pazienza, lui ha bisogno di fiducia. Sono sicuro che ci darà una grande mano, sono convinto che darà i frutti sperati".

L'acquisto di un esterno sinistro dipende solo dal rientro di Lulic?

"La mia necessità e sogno è quello di avere tutti a disposizione da febbraio. Da quando ci siamo fermati e siamo ripartiti a maggio non riesco ad avere tutti a disposizione. Quasi tutti vorrei averli. Domani avremo qualche defezione, con la società stiamo valutando, stiamo aspettando il capitano, secondo me per la fine del mese sarà con noi per darci una mano. Con il presidente e il ds stiamo valutando, se ne sta parlando quotidianamente".

Il rinnovo?

"Non c'è alcun problema con Lotito, era soddisfatto per le ultime prestazioni ma deluso dal risultato di Milano. Ci siamo sentiti a Natale e a capodanno. Per il rinnovo? Ora il presidente tornerà e troveremo un accordo senza problemi".

Il rapporto con Caicedo?

"Se ne è parlato troppo, ma è uno di quelli con cui ho rapporto migliore. Tre giorni prima del Milan aveva fatto un'ottima partita con il Napoli, erano passati soli due giorni e mezzo, Muriqi secondo me poteva darci qualcosa in più a Milano. Domani ha buone possibilità di giocare, così come Muriqi e Pereira".

Pereira?

"Si sta integrando, può ricoprire più ruoli. Dà ottimi segnali, è un professionista esemplare".

Cosa chiede nel 2021 per lei e per la Lazio?

"Alla Champions ci penseremo quando sarà il momento, siamo ancora l'unica italiana a non aver ancora perso, ci penseremo quando dovremo giocare col Bayern. Richiedo la continuità in campionato, di riprendere a vincere, essere più continui coi risultati. Ci manca qualche punto in più in classifica".

Tornando nello specifico: da ventidue anni la Lazio è sempre stata la sua priorità, è ancora così?

"Assolutamente sì. Del rinnovo ne abbiamo cominciato a parlare ad agosto con il presidente, che è una persona di parola. Se ne sta parlando tanto, ma non vedo problemi. Per me non cambia niente avere un contratto già formalizzato o che si andrà a formalizzare".

Cosa non si porterebbe dietro del 2020?

"Sicuramente il Covid, spero che tutto il mondo possa superare questa maledizione, a prescindere dal giudizio sportivo".

Ore 13.15 - Finisce la conferenza stampa di Inzaghi.