Lazio, Inzaghi chiama la squadra dopo il Verona: "Siete stati commoventi"

Il Corriere dello Sport racconta come il tecnico della Lazio Simone Inzaghi non ha fatto mancare il suo sostegno alla squadra neanche lo scorso weekend. Prima del match ha infatti svolto la riunione tecnica in videoconferenza e nel corso della gara è rimasto costantemente collegato al telefono con l’assistente tecnico Rocchini e i match analyst. A fine gara poi, videochiamata per fare i complimenti a tutta la squadra per il successo raggiunto: "Siete stati commoventi, una prova di carattere. Non era semplice battere il Verona".