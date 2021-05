Lazio, Inzaghi: "Nel secondo tempo in campo 7-8 barelle. Nel ritorno abbiamo speso tanto"

Intervistato da Sky Sport, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi commenta il ko subito oggi contro la Fiorentina: “Gli episodi oggi sono stati determinanti, penso all’occasione di Correa. Sbloccando il risultato sarebbe stata una partita diversa. Poi nel secondo tempo non si è più giocato, sono entrate in campo 7-8 barelle”.

È finita per la Champions?

“Matematicamente no. Nel girone d’andata abbiamo perso tanti punti per il Covid e per un girone di Champions impegnativo. Siamo contenti che saremo ancora in Europa per il quinto anno consecutivo, dispiace per il primo tempo di oggi perché non meritavamo di chiudere in svantaggio. Oggi sugli esterni avevamo qualche problema, Lazzari stanotte aveva 38 di febbre e ha stretto i denti, avremo qualche assenza per squalifica mercoledì. Avremo tante partite in pochi giorni, ma andiamo avanti a testa alta perché anche quest’anno abbiamo fatto una grandissima stagione”.

Per la Champions servono quattro vittorie, siete pronti?

“Abbiamo speso tante energie mentali, abbiamo fatto un grande girone e abbiamo speso tanto. La matematica non ci condanna, dobbiamo andare avanti analizzando partita dopo partita. Oggi non meritavamo di chiudere il primo tempo sotto di un gol”.