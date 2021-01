Lazio, Inzaghi rinnoverà per una stagione: stipendio salirà da 2 a 2,3 milioni più bonus

Come annunciato ieri in conferenza stampa da Simone Inzaghi non ci saranno problemi per il suo rinnovo di contratto con la Lazio. L'attuale accordo scadrà a giugno ma appena Lotito rientrerà dalle vacanze arriverà il prolungamento per un'altra stagione con opzione per la successiva.

Stipendio - Cambierà anche lo stipendio dell'allenatore che dovrebbe salire dagli attuali 2 milioni di euro più bonus e 2,3 più bonus.