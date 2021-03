Lazio, Inzaghi si guarda intorno e rallenta sul fronte rinnovo. Intanto Lotito pensa a Gotti

vedi letture

Simone Inzaghi sta prendendo tempo per il rinnovo di contratto con la Lazio nonostante la bozza del contratto sia già chiusa nel suo cassetto di casa. Questo perché può guardarsi intorno essendo in scadenza di contratto e anche se non andrà a Napoli e l'unico sondaggio concreto sia stato quello della Fiorentina, qualche altra occasione potrebbe arrivare presto. Lotito dal canto suo ha raffreddato la trattativa e anche lui si è iniziato a guardare intorno. Piace Gotti, attuale tecnico dell'Udinese. L'unica certezza è che non ci sono certezze perché come insegna il caso Bielsa, tutto può cambiare anche in poche ore. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.