Lazio, Isaksen carico: "Dobbiamo trovare continuità, finalmente mi sento al 100%"

L'esterno offensivo della Lazio Gustav Isaksen ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Pisa valevole per la 9^ giornata di Serie A.

Senti più fiducia in questa squadra?

"Oggi dobbiamo continuare, per trovare la continuità. Contro la Juve abbiamo fatto un grande lavoro, oggi contano solo i 3 punti".

Sarri insiste su continuità e umiltà?

"Lui l'ha detto spesso, è molto importante. Dobbiamo continuare il lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo un gruppo forte, sappiamo che non è una partita facile. Pisa squadra molto buona, se non diamo il massimo diventa difficile".

Ti senti al 100%?

"Sì, finalmente. E' stato lungo e oggi mi sento come prime delle vacanze. Non vedo l'ora di giocare stasera".