Lazio, Isaksen carico: "Dobbiamo trovare continuità, finalmente mi sento al 100%"
L'esterno offensivo della Lazio Gustav Isaksen ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Pisa valevole per la 9^ giornata di Serie A.
Senti più fiducia in questa squadra?
"Oggi dobbiamo continuare, per trovare la continuità. Contro la Juve abbiamo fatto un grande lavoro, oggi contano solo i 3 punti".
Sarri insiste su continuità e umiltà?
"Lui l'ha detto spesso, è molto importante. Dobbiamo continuare il lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo un gruppo forte, sappiamo che non è una partita facile. Pisa squadra molto buona, se non diamo il massimo diventa difficile".
Ti senti al 100%?
"Sì, finalmente. E' stato lungo e oggi mi sento come prime delle vacanze. Non vedo l'ora di giocare stasera".
