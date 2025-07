Lazio, ko 1-0 col Fenerbahce: l’errore di Guendouzi condanna i biancocelesti

Dopo le due vittorie contro la Primavera e l’Avellino arriva la prima sconfitta in questa preseason per la Lazio di Sarri, che perde 1-0 contro il Fenerbahce di Mourinho. Decide il gol all’ora di gioco di capitan Kahveci, azione nata da un errore gravissimo di Guendouzi che perde palla al limite dell’area regalando la rete ai turchi. Inizia meglio il Fenerbahce, schiacciando la Lazio nella propria metà campo con la squadra di Sarri che è troppo lenta e macchinosa in fase di costruzione. Il Fener di Mourinho ci prova soprattutto con delle conclusioni da fuori, al settimo è Szymanski a cercare la porta con un sinistro da fuori area su una respinta centrale pericolosa di Lazzari. Al 14esimo ci prova Kahveci, senza però trovare la porta difesa da Provedel che blocca poco dopo con sicurezza un cross basso di Archie Brown proveniente da sinistra con Lazzari e Cancellieri in difficoltà. Dal 20esimo minuto cresce la Lazio, cala la pressione del Fener e i biancocelesti non rischiano più nulla prendendo in mano il pallino del gioco. Qualche cambio di gioco sbagliato testimonia una mancanza di brillantezza e lucidità, con la Lazio che spinge soprattutto sulla corsia di sinistra grazie alle sgasate di Tavares. La squadra di Sarri prova a rendersi pericolosa con qualche calcio piazzato, mentre nel finale l’occasione migliore del primo tempo è del Fenerbahce con un colpo di testa di Muldur fuori di pochissimo su calcio d’angolo.

Lazio, la palla persa da Guendouzi decide la sfida di Istanbul

Quattro cambi all’intervallo per Sarri, che inizia a ridurre le rotazioni per preparare al meglio l’esordio stagionale. Nessun cambio invece per Mourinho, all’ultimo test prima dell’esordio nei preliminari di Champions League contro il Feyenoord in programma tra sette giorni in Olanda. Dopo 14 minuti positivi della Lazio, il Fenerbahce la sblocca grazie a una follia di Guendouzi. Il francese si fa pressare al limite dell’area di rigore, sbaglia clamorosamente il retropassaggio per Provedel servendo En Nesyri, che appena entrato deve solo servire l’assist per Kahveci che a porta vuota sblocca il match. Errore gravissimo di Guendouzi, che esce poi al 21esimo della ripresa nell’ultima tranche di cambi che chiude le rotazioni di Sarri. Negli ultimi 25 minuti dunque un undici completamente cambiato per i biancocelesti, con Pedro che prova ad accendersi su un bel recupero alto ma il suo destro a giro viene fermato da Dia. Nel finale calano nettamente i ritmi, Mourinho si limita a cinque cambi per simulare la sfida di settimana prossima in Champions League e porta a casa una vittoria che fa bene al morale dei turchi. La Lazio trova la prima sconfitta di questa preseason, prossimo appuntamento per i biancocelesti sabato sera contro il Galatasaray.

FENERBAHCE-LAZIO 1-0 (60’ Kahveci)

FENERBAHCE (4-2-3-1): Egribayat; Muldur (dal 83’ Levent), Akcicek (dal 72’ Soyuncu), Oosterwolde, Brown (dal 83’ Djiku); Elmaz (dal 55’ Romagnoli), Santos; Szymanski, Kahveci (dal 72’ Under), Aydin (dal 55’ Efe); Duran (dal 55’ En Nesyri). A disp.: Livakovic, Tarik, Mimovic, Carlos, Cenk. All.: Mourinho.

LAZIO (4-3-3): Provedel (dal 60’ Mandas); Lazzari (dal 46’ Marusic), Gila (dal 66’ Hysaj), Provstgaard (dal 46’ Romagnoli), Nuno Tavares (dal 66’ Pellegrini); Guendouzi (dal 66’ Belahyane), Rovella (dal 46’ Cataldi), Dele-Bashiru (dal 46’ Vecino); Cancellieri (dal 60’ Noslin), Castellanos (dal 60’ Dia), Zaccagni (dal 60’ Pedro). A disp.: Furlanetto, Ruggeri, Basic, Pinelli, Sana Fernandes. All.: Sarri