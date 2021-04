Lazio, l'ex Riedle: "Immobile centravanti d'altri tempi, peccato in Bundes non abbia inciso"

Karl-Heinz Riedle è ancora oggi idolo indiscusso dei tifosi della Lazio: "Sono passati tanti anni ma è sempre un bel ricordo - ha detto l'ex attaccante, ora in società al Borussia Dortmund, a Sky Sport -, per me l'Italia è stata una grande esperienza. Come facevo a saltare così in alto? Sono uno e ottanta, ma da giovane avevo fatto tanto salto in alto, è quello che mi ha dato grande elevazione. Seguo ancora oggi il calcio italiano. Tutte fuori dalla Champions? La concorrenza è molto forte, basti pensare alla Lazio che ha affrontato il Bayern Monaco. Immobile? È un centravanti d'altri tempi, peccato che in Germania (nel Dortmund nel 2014-15, ndr) non sia riuscito a far vedere quello che sa fare. È un peccato".