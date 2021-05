Lazio, l'Huesca pronto a chiedere la conferma di Vavro. Ma prima serve la salvezza

AS oggi dedica ampio spazio al successo dell'operazione di mercato che ha portato Denis Vavro in . L'accordo con la Lazio si basava su un prestito secco fino alla fine del campionato, ma l'Huesca avrebbe già chiesto ai biancocelesti la possibilità di far rimanere Vavro in Spagna nel caso in cui la squadra rimanesse in Liga.