Lazio, Lotito: "La società crede in Sarri. Quando si cade ci si deve rialzare, lo dice il Vangelo"

vedi letture

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Champions League dei biancocelesti contro il Celtic. Queste le sue parole, a cominciare dalle sue dichiarazioni furiose di ieri, dopo la sconfitta contro la Salernitana che non è andata giù al patron dei capitolini: "L'atteggiamento sul campo. La squadra deve combattere e scendere in campo coesa con la voglia di vincere. Voglio una squadra cattiva e feroce agonisticamente".

Ha parlato con Sarri? Quel è la posizione del club?

"La posizione della società è quella che crede nell'organico e nell'allenatore. Una volta che uno cade si deve rialzare, come viene detto nel Vangelo".

A breve tutte le dichiarazioni di Lotito.

Clicca qui invece per le parole del presidente biancoceleste di ieri: "Abbiamo perso una partita undici contro uno (l'ex Candreva, ndr) e non si può continuare così. Serve una svolta subito o salteranno delle teste molto presto. Io sto in Molise per un convegno, ma ho dato le indicazioni a Fabiani, che sa cosa fare e ha carta bianca su tutto".