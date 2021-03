Lazio, mercoledì Immobile riceverà la Scarpa d'Oro: la Raggi lo premierà in Campidoglio

Il prossimo 10 marzo sarà un giorno di festa per la Lazio e soprattutto per Ciro Immobile che riceverà un ambito premio tra gli attaccanti di tutta Europa, ovvero la "Scarpa D'Oro". Sarà il sindaco di Roma Virginia Raggi ad accogliere il calciatore in Campidoglio per consegnargli il trofeo che ha vinto superando attaccanti di caratura mondiale come ad esempio Lewandowski, avversario anche nel turno di Champions contro il Bayern Monaco.