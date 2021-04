Lazio-Milan 3-0, la moviola della Gazzetta: Orsato sbaglia, da annullare il secondo gol

"Leiva sul piede di Calhanoglu: da annullare il raddoppio". Titola così la moviola della Gazzetta dello Sport in merito a Lazio-Milan, partita finita 3-0 in favore dei biancocelesti. Lucas Leiva prende nettamente il piede di Calhanoglu, facendolo cadere. Il Var Mazzoleni consiglia a Orsato la review, ma il direttore di gara anche davanti al monito conferma la decisione presa in campo e convalida la rete, mostrandosi quasi stizzito per il suggerimento del collega.