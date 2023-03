Lazio, niente nuovi controlli per Immobile: salterà anche gli impegni della Nazionale

Ciro Immobile non prenderà parte alla trasferta di Conference League contro l'AZ Alkmaar e non tornerà nemmeno per il derby contro la Roma. L'attaccante non ha effettuato ulteriori controlli perché non c'è la sensazione che possa anticipare i tempi e dunque, con ogni probabilità, tornerà a disposizione solo il 2 aprile contro il Monza. Anche le due sfide della Nazionale contro Inghilterra e Malta non lo vedranno protagonista, col giocatore che si fermerà a Roma per recuperare dall'infortunio e tornare il prima possibile a disposizione di Sarri. A riportarlo è Il Tempo.