Lazio, nove gol nel test amichevole contro il Latina: a segno anche Kamada e Isaksen

Ultimo test prima del campionato per la Lazio, che contro il Latina si diverte e ne fa addirittura 9, facendo pesare la doppia differenza di categoria. Solita palla verticale di Luis Alberto per Immobile ed ecco il vantaggio biancoceleste. Il raddoppio lo firma Felipe Anderson con un sinistro a colpo sicuro ricevendo dallo stesso capitano, poco dopo invece i ruoli si invertono ed è 3-0. Uno sfortunato autogol di De Santis a mandare le squadre al riposo.

Nella ripresa c'è gloria anche per i nuovi acquisti: Lazzari mette in condizioni di segnare a porta Zaccagni, poi Kamada realizza con una gran girata mancina e Immobile fa 7-0. Gol lampo di Isaksen a pochi secondi dal suo ingresso in campo e chiude invece i conti Taty Castellanos, bravo a toccare bene in un'azione convulsa in area di rigore.