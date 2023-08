Lazio, nuova preparazione atletica per Kamada. In attesa delle magliette a maniche lunghe

Quando, nel giorno di doppia seduta, in mattinata si passa dal gruppo unito ai reparti divisi significa solo una cosa: per la difesa scattano le ripetizioni con Sarri. Il tecnico della Lazio - sottolinea Il Messaggero - si aspettava qualche difficoltà fisica nelle amichevoli internazionali dovuta ai carichi di lavoro, ma non i passi indietro dimostrati in fase difensiva: nelle gare con Aston Villa e Girona sono stati incassati ben 5 gol, un campanello d'allarme sul quale Sarri è intervenuto subito: mancano dieci giorni all'esordio di Lecce.

Daichi a maniche lunghe.

Centrocampisti e attaccanti invece hanno svolto delle esercitazioni a parte, ma senza Kamada. Nessun problema fisico per Daichi, che in attesa delle magliette a maniche lunghe (richieste espressamente al club) ha cominciato un richiamo di preparazione specifico col preparatore Alessandro Fonte. Forza, velocità e tecnica. Poi passerà alla corsa agli ordini del prof. Losi, ma l'ex Eintracht ha subito colpito per attitudine e cultura del lavoro.