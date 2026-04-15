Kamada alla vigilia della Fiorentina: "Io e Glasner abbiamo già vinto trofei, ora vogliamo replicare"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno in Conference League contro la Fiorentina, valida per i quarti di finale del torneo, il centrocampista del Crystal Palace Daichi Kamada, passato anche in Serie A con la maglia della Lazio, ha presentato la gara del Franchi e ricordato il suo passato nella capitale italiana. Queste le sue dichiarazioni, riportate da FirenzeViola.it:

Che partita si aspetta contro la Fiorentina dopo il 3-0 dell'andata?

"Ho giocato tante partite europee in passato, ho esperienza ma non so quanto questo possa contare nella partita di domani. Sia io che Glasner abbiamo vinto trofei in passato, cerchiamo di replicare quello che abbiamo fatto, difenderci bene e ripartire, questo è il motivo per cui abbiamo fatto bene".

Cosa farà il prossimo anno?

"Il contratto scade a fine anno, ma io non so il mio futuro, voglio concentrarmi su quello che è il presente e godermi il momento".

Che ricordo ha della Lazio?

"Alla Lazio ho vissuto un bellissimo anno, non so cosa sia successo poi alla fine. Ho avuto anche dei momenti difficili, ma sembrava tutto fatto per rimanere, poi ripeto non so cosa è successo tra il mio procuratore e Lotito, ma mando un saluto a tutti i tifosi biancocelesti".