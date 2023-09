Lazio, Pellegrini: "Contro la Juve saremo propositivi. Aver giocato lì è stata una fortuna"

Luca Pellegrini, esterno della Lazio, alla vigilia della sfida contro la Juventus, società dalla quale è arrivato in biancoceleste nel corso dell'ultima estate, dopo il prestito di sei mesi dell'anno scorso, ha parlato a Lazio Style Channel: "La vittoria di Napoli ci dà entusiasmo, più consapevolezze rispetto alle due precedenti. Dobbiamo essere bravi a non farci fuorviare dalla vittoria del Maradona perché sappiamo che andare a giocare a Torino non è una cosa facile.

La Juve è una squadra forte che non ha altre competizioni come noi. Le loro energie fisiche e mentali sono tutte concentrate su campionato e Coppa Italia, dobbiamo esserne consapevoli e fare una grande partita domani.

Il mio passato alla Juve? Ho avuto la fortuna di giocarci sia da avversario che da giocatore bianconero. Come tante squadre, lo stadio di casa porta più punti rispetto a fuori, per i tifosi e altre circostanze. L'atteggiamento che dobbiamo avere è quello di una squadra propositiva, di non lasciarci mettere sotto dal loro modo di giocare. Con tanti strappi, con intensità più bassa nella costanza. I giocatori della Juve alzano il ritmo all'improvviso, loro ce l'hanno come qualità principale. Dobbiamo essere pronti a fare una partita al 100% a Torino".