Lazio, Pinamonti: "Per me un gol importante. Il mister da tutto per noi, e noi tutto per lui"

Ai microfoni di Sky Sport 24, l'attaccante della Lazio Andrea Pinamonti parla così dopo il suo primo gol con la maglia della squadra biancoceleste: "Ho esultato in quel modo perché era il gol che poteva chiudere la partita e perché per me personalmente era una rete importante, specie in questo momento un po' particolare per me. Ho avuto qualche difficoltà dal punto di vista fisico, aiuta a liberare la mente"

Quanto c'era di gratitudine verso Gattuso in quell'abbraccio dopo il gol?

"C'era tanto, il mister è così, molto sentimentale. Lui da tutto per noi, e noi altrettanto per lui. Sono contento di questo gol che ripaga la sua fiducia".

Hai fretta di essere subito protagonista?

"Il mister è d'accordo con me, bisogna andare per gradi. In questa piazza non si aspetta nessuno ma non è facile mettersi subito a posto dal punto di vista fisico. Mi fido di lui, adesso mi sto avvicinando al top della condizione e spero che a breve Pinamonti possa essere al 100%".

La partita di domenica prossima può rivelare le vostre ambizioni?

"Guardiamo partita per partita, abbiamo fatto così in queste prime sei giornate. Nella prossiamo daremo tutto, come sempre".