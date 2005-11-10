Lazio, Pinamonti: "Disposti a tutto per Gattuso, vogliamo ripagare l'affetto dei tifosi"

Andrea Pinamonti, centravanti della Lazio, è stato intervistato da DAZN prima del lunch match delle 12:30 col Napoli: "I nostri tifosi ci hanno trasmesso tantissima energia, è stata un'accoglienza che non ho mai avuto in carriera. Ci ho pensato anche prima di dormire, ci hanno dato una carica fuori dal normale e cercheremo di ripagare questo affetto".

Cosa vuol dire per partire da primo minuto?

"Giocare titolare è una bella sensazione, sono contento di questo, mi sto allenando bene dando tutto e mi sento pronto per questa partita".

Rapporto speciale con Gattuso?

"Penso che questo vale per me e per tutti gli altri, si è creato un bellissimo clima grazie al mister che sta attento a tanti dettagli per farci stare bene. Noi siamo disposti a tutto per lui".