Quel doppio affare dalle tinte neroverdiazzurre che fa volare la Lazio: Frattesi & Pinamonti

Prima Sassuolo e poi Inter, per Davide Frattesi, prima Inter e poi Sassuolo, per Andrea Pinamonti: ora semplicemente Lazio. Semplicemente la capolista della Serie A, semplicemente una occasione importantissima per entrambi per rilanciare una carriera che rischiava la stagnazione. L'Arciere di Cles è stato frenato dagli infortuni, dalla condizione e dalla grande stagione di Noslin, ma ha tutto il tempo per rifarsi. Al contrario, l'ex prodotto del settore giovanile biancoceleste ha dato tantissimo subito, si è preso una piccola pausa ed è tornato alla grande nelle ultime settimane.

Frattesi, numeri da urlo: 11 presenze e 4 gol, ma non fa l'attaccante

Quattro gol in undici presenze, ma tre nelle prime tre presenze: per Davide Frattesi l'inizio di stagione è stato folgorante, con tre gol che hanno portato nove punti alla Lazio e a Gattuso. La piccola flessione in termini di rendimento offensivo arrivata dopo non deve stupire, così come non deve stupire l'ennesimo gol, confezionato proprio nello scorso weekend, contro il Napoli. E non fa l'attaccante...

Pinamonti arriva: 2 gol, ma ha giocato meno della metà dei minuti dei titolarissimi

10 minuti, poi 50, poi 32, poi 13, poi 15 e così via. Fino all'ora di gioco dello scorso weekend contro il Napoli, guadagnata con il gol messo a segno contro il Cagliari: per Pinamonti non è stato un inizio di stagione facile dal punto di vista della condizione, dopo un'estate tribolata da partente annunciato in casa Sassuolo, ma i numeri parlano chiaro. 2 gol, con meno della metà dei minuti dei titolatissimi, Frattesi compreso.