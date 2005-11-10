Due attaccanti per un posto, almeno quando la Lazio sarà al completo. Andrea Pinamonti e Tijjani Noslin sono tra i protagonisti dell'ottimo avvio di stagione dei biancocelesti, primi in classifica dopo undici giornate, ma la loro convivenza non è così semplice come potrebbe sembrare. Il centravanti italiano, acquistato in estate dal Sassuolo per diventare il riferimento offensivo della squadra di Gennaro Gattuso, ha dovuto fare i conti con una condizione fisica inizialmente precaria. Ne ha approfittato l'olandese, che si è conquistato una maglia da titolare a suon di gol e prestazioni convincenti. I numeri sono dalla sua parte: quattro reti e altrettanti assist in campionato, contro i due gol e un passaggio vincente di Pinamonti, che ha comunque giocato meno. La sfida di oggi con il Lecce, in programma oggi pomriggio alle 15 all'Olimpico, offrirà a entrambi un'altra occasione per convincere il proprio allenatore.

Lazio-Lecce, Pinamonti titolare e Noslin a sinistra. Ma quando torna Zaccagni?

Contro la squadra di Eusebio Di Francesco, almeno sulla carta, non ci sarà alcun ballottaggio. Pinamonti dovrebbe partire dal primo minuto al centro dell'attacco, con Noslin sulla sinistra e Isaksen a destra. Una soluzione già adottata da Gattuso nella trasferta di Napoli, resa necessaria soprattutto dall'assenza di Mattia Zaccagni. Il capitano biancoceleste è ancora indisponibile, ma il rientro si avvicina e cambierà nuovamente le gerarchie offensive. A quel punto, con Zaccagni e Isaksen sulle fasce, uno tra Pinamonti e Noslin dovrebbe accomodarsi in panchina, almeno dall'inizio. Il primo garantisce maggiore presenza in area di rigore e un riferimento fisico per i compagni, il secondo offre mobilità e attacco alla profondità. Anche per questo Gattuso non ha ancora individuato un titolare inamovibile. Anzi, nella conferenza stampa della vigilia ha esaltato la condizione dell'olandese: "In questo momento ha una convinzione e una condizione fisica incredibile". Parole che confermano quanto Noslin sia cresciuto nelle considerazioni del tecnico.

Gattuso difende Pinamonti: "A Napoli ha fatto un grandissimo primo tempo"

La concorrenza non significa però che Pinamonti abbia perso la fiducia dell'allenatore. Tutt'altro. Sempre alla vigilia della partita con il Lecce, Gattuso ha difeso apertamente il suo centravanti dalle critiche ricevute dopo il pareggio di Napoli: "Credo che abbia fatto un grandissimo primo tempo". Il tecnico ha inoltre sottolineato i progressi dell'ex Sassuolo, arrivato a Formello dopo un'estate complicata anche dalle vicende di mercato. Il problema, semmai, è che nel frattempo Noslin ha dimostrato di poter essere molto più di un'alternativa. Una situazione che consente alla Lazio di avere due soluzioni differenti per il ruolo di centravanti, ma obbligherà Gattuso a prendere una decisione quando l'organico tornerà a pieno regime.