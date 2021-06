Lazio, prende quota il ritorno di Felipe Anderson: contatti positivi con il West Ham

Sembrava una suggestione, invece il ritorno di Felipe Anderson alla Lazio è diventata un'ipotesi concretissima. Il brasiliano piace molto a Sarri che lo voleva già ai tempo di Napoli ed è perfetto per il 4-3-3 del Comandante. Felipe - scrive La Gazzetta dello Sport - è di proprietà del West Ham e nell'ultima stagione ha giocato con poca fortuna al Porto. Rientrerà in Inghilterra, ma gli Hammers non hanno intenzione di tenerlo e sono pronti a cederlo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. La Lazio si è fatta avanti e i primi contatti sono stati positivi. Come molto incoraggianti sono stati gli approcci con l’entourage del giocatore. Felipe al West Ham guadagna 5 milioni, ma gli resta un solo anno di contratto. Può dunque accettare di buon grado la prospettiva di sottoscrivere un nuovo accordo a cifre più basse ma con una durata molto più lunga.