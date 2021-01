Lazio, problemi di lista Champions: Inzaghi potrebbe far fuori Luiz Felipe per inserire Musacchio

vedi letture

Mateo Musacchio ha iniziato ieri la nuova esperienza alla Lazio, sostituirà Luiz Felipe che dovrà restare fuori almeno per due mesi a causa di un brutto infortunio alla caviglia. Se per quanto riguarda il campionato, non ci sono problemi di lista visto che nel momento in cui tornerà il brasiliano si potrà decidere con calma come sostituirlo nelle liste per la Serie A, più complesso è il discorso per la Champions. Dopo la conclusione del mercato infatti non sarà più possibile cambiare le liste europee e dunque Inzaghi dovrà decidere subito se far fuori definitivamente il difensore infortunato per accogliere l'ex Milan, oppure se far fuori dalla lista un altro "over 22" a prescindere dal ruolo. A riportarlo è il Corriere dello Sport.