Lazio, Provedel: "Sarri è molto esigente e io devo essere presente. Potevamo subire meno gol"

Intervenuto ai canali ufficiali della Serie A, Ivan Provedel ha parlato anche del rapporto con mister Sarri e della fase difensiva della Lazio: "Ero già lusingato solo dal fatto di poter essere stato accostato al suo nome. Il mister è molto esigente, come è giusto che sia, e io cerco di fare al meglio tutto quello che mi viene chiesto: devo essere presente, aiutare la squadra e trasmettere tranquillità. È quello che provo a fare in ogni partita. Difesa? Noi cerchiamo di lavorare al meglio e, seguendo il più possibile le direttive del mister, siamo riusciti a fare quello che ci veniva chiesto molto bene in alcune partite, meno in altre, come contro la Juve. Potevamo subire qualche gol in meno ma spero riusciremo a fare meglio da gennaio".