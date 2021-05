Lazio, Reina: "Benitez è il mio papà sportivo. Napoli? Sarò sempre riconoscente alla gente"

Rafa Benitez? "È stato il mio papà sportivo, ha creduto nelle mie caratteristiche". Musica e parole di Pepe Reina, portiere della Lazio, che ai microfoni di Lazio Style Channel ha raccontato i suoi anni di Napoli e il rapporto con il manager spagnolo: "Ha visto in un portiere 'diverso', un aiuto per la sua filosofia di gioco. Gli sarò sempre grato, mi ha fatto crescere. È stato moderno, pensava al ruolo di portiere in un modo molto diverso rispetto a 15/20 anni fa. Le mie caratteristiche col suo modo di gioca si sono intese benissimo. Siamo stati fortunati entrambi. Ho una profonda stima per il popolo napoletano, gli sarò sempre riconoscente per ciò che hanno dato a me e alla mia famiglia. Sono stati quattro anni meravigliosi".