Lazio, restyling in difesa a fine stagione: Musacchio e Hoedt non verranno confermati

La difesa della Lazio, in vista della prossima stagione, subirà sicuramente un profondo restyling visto che in molti sono in partenza e che Tare è già alla ricerca di due calciatori che possano rinnovare la linea difensiva di Inzaghi. Considerando Luiz Felipe e Acerbi come punti fermi e Radu come potenziale conferma su espressa richiesta del tecnico, a partire saranno Musacchio, per cui i biancocelesti non hanno intenzione di far valere l'opzione sul contratto e Hoedt, arrivato in prestito secco e destinato a tornare al Southampton. Patric, in scadenza nel 2022, attende una chiamata per il rinnovo, che è comunque in programma. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.