TMW Lazio, rifinitura in vista del debutto europeo: Castellanos in gruppo e recuperato

Dopo il ko contro la Fiorentina in campionato, per la Lazio di mister Marco Baroni è già tempo di vigilia. I biancocelesti infatti domani sera affronteranno il debutto in Europa League, con la sfida di Amburgo che li vedrà impegnati contro la Dinamo Kiev.

Il gruppo biancoceleste in questi minuti sta svolgendo l'allenamento di rifinitura sui campi del centro sportivo di Formello, mentre la partenza per la Germania è prevista per questo pomeriggio. La bella notizia per il tecnico Baroni, come previsto nelle scorse ore, è la presenza in gruppo di Valentin Castellanos: il Taty, dopo aver saltato la trasferta del Franchi, è quindi recuperato e a disposizione per il debutto europeo.

Alla seduta non ha preso parte il centrocampista Akpa-Akpro, mentre il difensore Gigot, arrivato negli ultimi giorni di mercato, sta lavorando a parte rispetto ai compagni per proseguire il suo programma di rientro dopo la contusione della spalla sinistra a seguito di un trauma riportato durante una passata seduta di allenamento. La sfida contro gli ucraini, ricordiamo, sarà diretta dall'arbitro greco Tasos Sidiropoulos. Di seguito tutti gli uomini coinvolti nel dettaglio:

Arbitro: Tasos Sidiropoulos (Grecia)

Assistenti arbitrali: Polychronis Kostaras (Grecia), Lazaros Dimitriadis (Grecia)

Quarto ufficiale: Vassilis Fotias (Grecia)

Arbitro VAR: Angelos Evangelou (Grecia)

Assistente arbitro VAR: Bram Van Driessche (Belgio)