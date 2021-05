Lazio, rinviato a fine maggio l'incontro Inzaghi-Lotito: ad oggi non c'è intesa sul rinnovo

Secondo La Gazzetta dello Sport, il colloquio decisivo per il rinnovo di contratto con la Lazio di Simone Inzaghi è slittato dopo il termine del campionato. Per me si si è parlato di un'intesa di massima a cui mancavano da essere limati solo i dettagli, invece è evidente che ora ci sia ben più da discutere e dunque da mettere nero su bianco. Certo la fine del campionato potrebbe aiutare a incontrarsi in modo più sereno, anche senza Champions, ma è chiaro che la permanenza del tecnico piacentino adesso sia tutt'altro che scontata.