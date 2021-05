Lazio, sarà anche il derby degli addii: probabile ultima stracittadina per Parolo e Lulic

vedi letture

All’ultima stracittadina con la maglia della Lazio sembrano essere sia Marco Parolo, che Senad Lulic (l'italiano ha un anno in più del bosniaco): entrambi sono in scadenza di contratto e non hanno ancora discusso con la società di prolungamento. L'ex Parma, rivela la Gazzetta dello Sport, si è iscritto al corso da allenatori e potrebbe anche decidere di appendere gli scarpini al chiodo, mentre il bosniaco non ha ancora deciso, ma senza rinnovo potrebbe decidere di tornare in maniera definitiva in Svizzera.