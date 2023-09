Lazio, Sarri: "Abbiamo perso mentalità, ma restiamo calmi. Milinkovic? Era risorsa importante"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, dopo il pareggio in casa con il Monza è intervenuto al microfono di DAZN: Nel secondo tempo non abbiamo concesso tanto, abbiamo concesso tanto quando siamo diventati passivi tra i due gol. Nella ripresa, dopo i cambi, abbiamo concesso meno. In questo momento non abbiamo la solidità dello scorso anno e non riusciamo a trovare una mole di gioco importanti in situazioni da gol. Abbiamo avuto diverse situazioni per chiudere la partita. Dobbiamo restare calmi e capire perché non riusciamo a ottenere i risultati dell'anno scorso".

Quando una squadra difende bassa come il Monza quali altri soluzioni si possono trovare?

"Come le trovavamo l'anno scorso in 22 partite. Attacchiamo poco l'area di rigore e la porta, per cui facciamo meno di quello che potremmo fare. E' un discorso di movimenti ma anche di mentalità che in questo momento abbiamo perso".

Non è che vi serve più tempo?

Il tempo serve ai nuovi, gli altri hanno fatto un percorso di due anni. Abbiamo perso le due grandi caratteristiche dell'anno scorso: l'attacco degli spazi e la solidità difensiva".

E' mancato un Milinkovic?

"In questo momento non abbiamo fisicità, un po' Vecino poteva attaccare qualche pallone in area. Milinkovic nei finali di partita, quando la partita si sporcava, era una risorsa importante".

Sui fischi dell'Olimpico.

"I tifosi devono fare ciò che vogliono. Non sono molto d'accordo sull'aspetto dell'impegno, perché quello c'è, ma in questo momento le cose non ci vengono bene".