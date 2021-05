Lazio, Sarri davanti a tutti gli altri candidati. Ma spunta anche la scommessa Nesta

vedi letture

Maurizio Sarri davanti a tutti. Il tecnico toscano, che oggi aspetta la risoluzione del contratto con la Juventus, è il primo nome per la panchina della Lazio. Dopo l’incontro positivo di ieri, il club biancoceleste si muove comunque con grande cautela: servirà venirsi incontro a livello economico, e anche sotto il profilo tecnico vi sono 3-4 innesti che l’allenatore ritiene necessari per adattare la squadra (che comunque gli piace) al suo ruolo. L’alternativa, per lui, porta a un altro anno da “disoccupato” di lusso, aspettando che magari una grande panchina si liberi a stagione in corsa. Per la Lazio, gli altri nomi portano sempre a Vincenzo Italiano, che ha fatto benissimo allo Spezia e del resto anche lui ha incontrato Lotito, poi le opzioni portoghesi (Conceicao ed Espirito Santo). Poi Sinisa Mihajlovic, che domani rientrerà a Bologna per incontrare Saputo. Ma spuntano anche altri outsider: secondo il Corriere dello Sport, sono presi in considerazione anche Andrea Pirlo e Luca Gotti. Infine, sempre per il quotidiano capitolino, non è del tutto da escludere la scommessa che porterebbe a un’ex bandiera come Alessandro Nesta, oggi al Miami e che in Italia ha allenato solo in B, Perugia e Frosinone.