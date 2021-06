Lazio, Sarri ha chiesto la conferma di tutti i big. Ma per Correa si ascolteranno offerte

Come riportato da Sky Sport, Maurizio Sarri ha chiesto garanzie tecniche per accettare la corte della Lazio. In primis è stata chiesta la permanenza di tutti i big come Sergej Milinkovic-Savic, Ciro Immobile e Francesco Acerbi. Potrebbe invece lasciare la Capitale Joaquin Correa, anche se molto dipenderà dalle offerte che arriveranno: in caso di un’offerta superiore ai 40-45 milioni, il giocatore verrà lasciato andare e quei soldi verrebbero ovviamente reinvestiti per puntellare centrocampo e attacco.