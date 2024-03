TMW Lazio, Sarri ha lasciato Formello: nessun incontro con Lotito. Il ritiro prosegue

Maurizio Sarri, a bordo della sua auto, ha lasciato da pochi minuti il centro sportivo della Lazio. Dopo aver rassegnato le dimissioni e aver avuto un colloquio con il direttore sportivo, Angelo Fabiani, è uscito da Formello (come si può notare dal video di TMW), senza aver incontrato Claudio Lotito, che ancora non era arrivato.

Il ritiro prosegue.

L'allenamento di oggi non è ancora iniziato e alcuni giocatori hanno lasciato temporaneamente il centro sportivo, ma sono subito rientrati visto che il ritiro non è stato interrotto. Resta da capire adesso se Sarri e Lotito si incontreranno in un altro luogo, magari in serata, prima dei comunicati ufficiali per l'addio dell'allenatore, con il presidente che, a meno di ribaltoni dell'ultima ora, accetterà le sue dimissioni.

Due ipotesi per la successione.

Lo stesso presidente della Lazio ha già contattato Tommaso Rocchi e l'ex attaccante biancoceleste resta il primo nome per il ruolo di traghettatore, anche se non deve essere scartata l'ipotesi che porta a Miroslav Klose. L'ex centravanti tedesco accetterebbe il contratto fino a fine campionato e per questo deve essere preso in considerazione, con Lotito che ha in programma un colloquio anche con lui, prima di decidere a chi affidare la squadra nelle prossime settimane.