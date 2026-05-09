Lazio, Sarri: "Risonanza negativa per Zaccagni, dovrebbe farcela per mercoledì"
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Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara casalinga contro l'Inter: "L'ho preparata come se le prossime due non ci fossero, le partite quando sono in calendario vanno aggredite sennò le subisci e fai brutte prestazioni. Bisogna andare dentro e menare la partita, poi dalle 10 di stasera penseremo alla prossima".
Le scelte di Pedro e Rovella?
"Rovella è in crescita, ha bisogno di minuti in partita a questo punto. Pedro in settimana è stato bene, poi c'è stata questa contusione ieri per Zaccagni e credo sia giusto che vada dentro lui oggi".
Impressioni su Zaccagni?
"Impressioni positive, la risonanza è negativa: è solo una botta forte e quindi dovrebbe farcela".
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