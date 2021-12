Lazio, Sarri sull'infortunio di Immobile: "Dolore forte al ginocchio, pero sia solo un colpo"

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per analizzare quanto accaduto a Ciro Immobile: "Ancora non lo so quanto possa essere grave l'infortunio. Aveva dolore forte al ginocchio e spero sia l'effetto di un colpo quindi risolvibile in poco tempo".

