Ufficiale Lazio, sfuma Asp Jensen: il talento del Bayern firma con il Deportivo

Jonathan Asp Jensen non vestirà la maglia della Lazio. Il centrocampista lascia il Bayern Monaco e firma fino al 2031 con il Deportivo A Coruña.

Jonathan Asp Jensen non sarà un nuovo giocatore della Lazio. Il centrocampista danese, accostato con insistenza al club biancoceleste nelle scorse settimane, ha scelto di proseguire la propria carriera in Spagna. È ufficiale, infatti, il suo trasferimento dal Bayern Monaco al Deportivo A Coruña, che si è assicurato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo.

Accordo definitivo con il Deportivo

Il club galiziano ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo del classe 2006, che ha firmato un contratto valido fino al 2031. Per convincere il Bayern Monaco a lasciarlo partire, il Deportivo ha investito circa 7 milioni di euro, chiudendo un'operazione che era entrata nel vivo negli ultimi giorni.

La Lazio aveva seguito il giocatore

Asp Jensen era stato uno dei nomi valutati dalla Lazio per rinforzare il centrocampo in prospettiva. L'operazione con i biancocelesti sembrava poter decollare, ma il Deportivo è riuscito ad anticipare la concorrenza e a trovare l'intesa definitiva con il Bayern Monaco e con il calciatore.