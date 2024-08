Lazio, superata quota 27.000 abbonamenti. Esauriti anche i 300 posti in più in Curva Nord

Con un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso noto che gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi biancocelesti hanno superato quota 27.000 tessere, nel giorno in cui è partita la seconda fase della campagna abbonamenti: "Si è aperta oggi alle ore 12:00 la seconda fase di vendita libera della campagna abbonamenti della S.S. Lazio "One Faith, One Passion" per la stagione 2024/25.

Il numero delle tessere sottoscritte finora dai tifosi biancocelesti ha toccato quota 27.000, con i 300 posti in più in Curva Nord andati esauriti. La seconda fase di vendita terminerà giovedì 22 agosto, alle ore 23".