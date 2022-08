Lazio, Tare: "Contavamo gli anni alla scadenza di Romagnoli. Vecino richiesta di Sarri"

A margine della presentazione di Alessio Romagnoli e Matias Vecino, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, è intervenuto in conferenza stampa: “Oggi per me è una giornata molto bella. Abbiamo il piacere di presentare due grandi acquisti, anche grazie all’intervento del presidente nelle ultime fasi delle trattative. Possono arricchire molto il valore di questa squadra. Romagnoli è un piacere presentarlo, è il sogno che si avvera di un bambino-tifoso, che per tanti anni ha avuto nel cassetto questo desiderio. Ci siamo incontrati nei vari stadi, contavamo gli anni per la sua scadenza. È un giocatore di grande esperienza, capitano del Milan, sarà un giocatore di spessore dentro e fuori dal campo. Vecino invece è stata una richiesta importante fatta da Sarri. Ci serviva, avevamo necessità a centrocampo. Abbiamo accontentato il nostro allenatore con un grande innesto di valore, anche fuori dal campo. Ha tanta esperienza anche a livello internazionale”.