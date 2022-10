Lazio, Tare prova a bruciare la concorrenza: vuole regalare Parisi a Sarri

vedi letture

Le ottime due stagioni disputate in maglia Empoli da Fabiano Parisi hanno attirato sul terzino dell'Empoli gli occhi di diverse big italiane. Il giovane terzino mancino, che l'Empoli valuta 12 milioni e per cui dovrà versare all'Avellino il 10% della rivendita, come spiega Tuttosport è un forte obiettivo della Lazio e del ds Igli Tare, che sta cercando di bruciare la concorrenza per regalare a Sarri il tanto atteso rinforzo a sinistra. L'idea del direttore della Lazio è quella di arrivare a gennaio con un pre-accordo, da chiudere poi in estate.