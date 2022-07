Lazio, un pranzo sancisce la pace tra Sarri e Tare: Lotito (stupito) atteso domenica in ritiro

Nella giornata di ieri Igli Tare ha pranzato con Maurizio Sarri nel ritiro di Auronzo di Cadore. E' tornata la pace in casa Lazio, scrive Il Messaggero, che racconta di un clima disteso e dei complimenti fatti dall'allenatore al suo direttore sportivo per il mercato. Persino Claudio Lotito, atteso domenica in Veneto, sembrava stupito del feeling ritrovato, si legge.