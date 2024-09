Lazio, Zaccagni: "Nazionale? Ha un modulo particolare, faccio più fatica. Darò sempre il massimo"

Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con la Dinamo Kiev, parla anche degli obietti stagionali del club biancoceleste:

"Quest'anno per noi è un obiettivo, il mister ci dice sempre che quest'anno il nostro obiettivo è quello di giocarcela con tutte con umiltà e sacrificio. Dobbiamo tornare nello spogliatoio con le tasche vuote ed è quello che stiamo dimostrando in queste partite".

Ti piace questo nuovo ruolo più all'interno del campo?

"È il mio ruolo, avendo anche un giocatore come Nuno che arriva sempre in sovrapposizione mi abbasso di più per mandarlo in profondità. Alcune volte devo buttarmi anche io nello spazio, il mister ci chiede sempre un calcio propositivo e offensivo".

Con questo nuovo ruolo speri di renderti disponibile anche per Spalletti?

"Con un modulo particolare come quello della nazionale faccio più fatica, questo non toglie che io debba dare il massimo durante il campionato per mettere in difficoltà mister Spalletti".

