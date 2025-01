TMW Le Fee in prestito dalla Roma al Sunderland: obbligo di riscatto legato alla promozione

vedi letture

Enzo Le Fée nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Sunderland. Il club di Championship ha trovato un accordo con la Roma per il prestito del centrocampista francese che nonostante l'importante investimento estivo non è mai riuscito a imporsi nella Capitale. I due club hanno chiuso l'operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Premier League della squadra attualmente quarta in classifica in Championship alla stessa cifra sborsata qualche mese fa dalla Roma per acquistarlo dal Rennes: 22-23 milioni di euro.

A differenza di Le Fee, non lascerà la Roma il capitano Lorenzo Pellegrini. Queste le parole rilasciate stamattina da Claudio Ranieri al 'Corriere dello Sport': "Pellegrini resta? Sono sicuro di sì. Però vorrei chiarire una cosa: non è stato lui a insistere per scendere in campo nel derby. In tanti anni nessun giocatore mi ha mai chiesto di giocare. Con Lorenzo sono bastate poche parole il sabato mattina. Io non faccio discorsi lunghi, non perdo tre ore a parlare con la squadra. I giocatori hanno una soglia di attenzione di otto secondi. Spesso basta una battuta fatta bene. Del resto anche il Papa ha detto recentemente che le omelie devono essere più brevi".

E ancora: "È finito il tempo della Rometta, ora c'è la Roma, i Friedkin sono abituati a pensare in grande...Cerco di fare quello che so e posso. In un secondo tempo metterò la mia esperienza al servizio della società".