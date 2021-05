Le pagelle del Benevento - Montipò si esalta, Lapadula non molla, Dabo combatte

vedi letture

Montipò 7,5 - Nulla può sulla rete di Calhanoglu ma se il Benevento va all’intervallo sotto di un gol è grazie a suoi tre interventi provvidenziali su Saelemaekers, Leao e Theo Hernandez. Nella ripresa si ripete su Ibra in due occasioni.

Depaoli 6 - Dalla sua parte Leao è un cliente per nulla facile e va in affanno più di una volta. Fa vedere invece buone sgroppate sulla fascia destra.

Caldirola 5,5 - Leggero in occasione dell’azione che porta alla rete di Calhanoglu. Gli attaccanti del Milan mettono spesso sotto pressione il pacchetto arretrato e ne risente.

Glik 5,5 - Viene ingannato dal velo di Kessié nell’azione che porta al gol di Calhanoglu. Ha il suo bel da fare con Ibra e compagni, serata non facile.

Barba 5,5 - Spinge poco sulla sua corsia di competenza dedicandosi di più alla fase di non possesso dove dalla sua parte spinge Saelemaekers che lo sollecita in qualche occasione. Tiene in gioco Ibrahimovic nell’azione che porta al 2-0 del Milan.

Dabo 6 - Lottatore in mezzo al campo recupera un gran numero di palloni proponendo spesso l’azione per la sua squadra. Un muro quando il Milan spinge, sfiora il gol con una bella giocata dalla distanza (Dall’87’ Tello sv).

Viola 5,5 - Prova ad orchestrare la manovra con la sua qualità ma forse potrebbe fare qualcosa in più nella fase di rifinitura.

Ionita 5,5 - Prova gli inserimenti verso l’area di rigore ma non riesce a trovare il guizzo giusto quando deve concludere specie dalla distanza.

Improta 6 - Si allarga spesso sulla fascia sinistra ma Dalot dalla sua parte fa ottima guardia. Nella ripresa fa vedere un ottimo guizzo fra Tonali e Saelemaekers nel suggerimento per la rovesciata di Lapadula (Dal 78’ Caprari sv).

Iago Falqué 6 - Prova ad accendere la luce con la sua qualità alle spalle di Lapadula ma spesso si trova davanti un muro di maglie rossonere che non lo fanno esprimere al meglio. Nella ripresa sfiora il pari con un gran tiro dal limite dell’area (Dal 55’ Insigne 6 - Entra bene in partita dialogando con Lapadula e provando una conclusione che si spegne di poco sul fondo).

Lapadula 6,5 - E’ l’ultimo ad arrendersi. Lotta da solo contro la difesa del Milan e si ritaglia anche alcune occasioni che però non si concludono come vorrebbe (Dal 77’ Gaich sv).

Filippo Inzaghi 6 - Ritorno a San Siro contro il Milan amaro per Super Pippo. La strada si mette subito in salita ma il Benevento ha il merito di non arrendersi mai di fronte alle avversità. Ci sarà da sudare per la salvezza ma l’atteggiamento è quello giusto