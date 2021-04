Le pagelle del Bologna - Difesa horror, Schouten ingenuo. Barrow nell'ombra

vedi letture

ATALANTA-BOLOGNA 5-0

Marcatori: 22' Malinovskyi (A), 44' rig. Muriel (A), 57' Freuler (A), 59' Zapata (A), 73' Miranchuk (A)

Skorupski 5,5 - Costretto a recuperare il pallone in fondo al sacco per ben cinque volte, l'estremo difensore polacco non riesce in alcun modo ad evitare il dominio totale della formazione di Gasperini.

Danilo 5 - Fa valere la sua esperienza per gran parte del primo tempo, per poi dare il via al naufragio del Bologna causando il rigore del 2-0 con un fallo su Romero sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel finale evita il tennistico 6-0 salvando sulla linea un tiro di Djimsiti.

Antov 4,5 - Il giovane bulgaro di proprietà del CSKA Sofia è come un pesce fuor d'acqua: in totale confusione dall'inizio alla fine, dovrà dimenticare al più presto questa serata in terra bergamasca.

Soumaoro 4,5 - Al pari di Antov, anche il ventottenne in prestito dal Lille incappa in una giornata a dir poco storta senza mai riuscire a dire la sua contro gli incontrastabili riferimenti offensivi dell'Atalanta. Sul 4-0 rischia anche di regalare un rigore per una trattenuta su Zapata, ma un precedente fuorigioco lo grazia.

De Silvestri 5 - Non una serata facile per il veterano rossoblù, che inizialmente approfitta della ruggine del rientrante Hateboer per poi calare vistosamente alla distanza all'aumentare dell'aggressività del rivale nerazzurro (Dal 56' Baldursson 5 - Crolla assieme al resto della squadra non riuscendo a lanciare segnali positivi al proprio allenatore)

Schouten 4,5 - Dopo un buon primo tempo, commette una gravissima ingenuità in avvio di ripresa entrando col piede a martello su Romero: questa ingenuità gli costa il cartellino rosso e permette all'Atalanta di prendere il sopravvento.

Svanberg 5 - Gioca con coraggio ed attenzione, per quanto possibile, nei primi 45'. Tutt'altro che eccellente la sua prova nella ripresa, condizionata anche da un brutto pallone perso sulla trequarti a favorire il tris di Freuler (Dal 63' Mbaye 5,5 - Prova ad aiutare la barca a non affondare, ma non riesce nell'intenzione)

Skov Olsen 6 - Uno dei grandi protagonisti dell'avvio sprint del Bologna, avrebbe i mezzi per fare male a Gollini ma gli manca un pizzico di lucidità davanti alla porta: bravo, comunque, a provarci fino a quando il punteggio glielo ha consentito (Dal 72' Orsolini 6 - Entrato in campo a partita ormai ampiamente finita, ha una chance per firmare il gol della bandiera ma la sciupa malamente)

Soriano 5 - Costretto a giocare ben lontano dall'area di rigore avversaria, non riesce ad incidere positivamente sulla gara terminandola senza aver messo a referto occasioni da gol (Dal 56' Vignato 5,5 - Quasi mai coinvolto dal resto dei compagni, non dà un apporto positivo alla causa dimostrandosi abbastanza acerbo)

Barrow 5 - Gara da ex decisamente in ombra per il gambiano, praticamente uno spettatore non pagante nel confronto contro la squadra che gli ha permesso di avviarsi nel calcio che conta (Dal 72' Poli 6 - L'ex Milan non può far la differenza a match già chiuso: entra in campo solo per far rifiatare il compagno)

Palacio 5 - "El Trenza" si impegna al massimo, come suo solito, ma questa volta si trova decisamente poco a suo agio contro la rocciosa retroguardia atalantina. Non gli viene concesso neppure il minimo spazio per affondare il colpo.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic 5 - L'esperimento della difesa a tre non paga, ma c'è da sottolineare il buon atteggiamento mostrato dalla squadra rossoblù nella prima parte di gara: dopo essere passati in svantaggio, però, gli emiliani sono stati incapaci di reagire ed hanno finito col concedere una quantità colossale di occasioni all'Atalanta. Pesa come un macigno, in tutto questo, l'espulsione di Schouten.