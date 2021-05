Le pagelle del Cagliari - Nandez regala assist, Cragno para tutto. Pavoletti colpisce a suo modo

Cragno 7 - Non può nulla sul tocco morbido di Lapadula, poi tiene a galla i suoi con almeno tre parate nel primo tempo. Decisivo come sempre.

Ceppitelli 5,5 - Un giocatore della sua esperienza non può permettersi di commettere un errore del genere in una partita così importante. Il Cagliari sembrava in controllo, lo sciagurato passaggio a Caprari cambia tutto. Nella ripresa non sbaglia nulla.

Godin 6,5 - Imperioso nel gioco aereo, più in difficoltà quando il Benevento gioca palla a terra. Soffre un vivacissimo Lapadula, come tutti i compagni di reparto, ma nel secondo tempo è un gladiatore, davvero insuperabile.

Carboni 5 - Sente troppo la sfida. Sempre in ritardo, non trova mai il tempo giusto negli anticipi. Primo tempo da incubo per il giovane centrale rossoblù, sostituito durante l'intervallo. (Dal 46' Zappa 6,5 - Entra benissimo in partita, non rischia nulla ed è sempre lucido nelle scelte).

Nandez 7 - Prova a dare la carica nei momenti difficili, contiene bene le avanzate di Barba sulla corsia di competenza. Nella ripresa fornisce due assist decisivi. Devastante e sempre più incisivo.

Marin 6,5 - Bell'impatto sulla sfida. L'ex centrocampista dell'Ajax si destreggia con grande padronanza a centrocampo e offre a Lykogiannis l'assist vincente dopo un minuto. (Dall'89' Rugani s.v.).

Deiola 5,5 - Si vede poco, spesso sopraffatto dalla maggiore carica agonistica di Hetemaj e Schiattarella. (Dall'88' Duncan s.v.).

Lykogiannis 6,5 - Indimenticabile l'inizio di partita per il terzino greco, uomo in più per la squadra di Semplici nelle ultime settimane. Trova un gran gol da fuori area con un tiro di prima intenzione, poi è sempre pericoloso con i calci piazzati. (Dal 76' Asamoah 5,5 - Entra per portare la sua esperienza, ma rischia il disastro andando a contatto con Viola in area. Lo salva il VAR).

Nainggolan 6 - La sfida con Schiattarella è tra le più interessanti della giornata. Un duello serrato, a tratti duro, che il belga non riesce a vincere del tutto. Comincia bene, trascinando i rossoblù nei primi minuti, poi cala alla distanza.

Joao Pedro 6 - Non riesce ad accorciare e ad essere il collante tra centrocampo e attacco. Semplici gli chiede di stare più vicino a Pavoletti, per arrivare prima sulle seconde palle e creare presupposti per far male alla difesa di casa. Trova comunque il gol al 93'.

Pavoletti 6,5 - Lotta con coraggio e determinazione contro la difesa sannita, ma si ritrova troppe volte solo e non riesce a portare insidie alla porta di Montipò. Alla prima occasione, però, colpisce e fa male al Benevento.

Allenatore: Leonardo Semplici 6,5 - Buon approccio alla partita, poi il Benevento mette a nudo quache difetto nello schieramento iniziale. È bravo a capire le difficoltà e a cambiare sistema di gioco nella ripresa. La vince con le sue mosse, con Nandez alto a destra e sempre più protagonista e uomo assist.