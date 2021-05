Le pagelle del Chelsea - Gode Tuchel, Kanté pazzesco. Havertz, esame superato

MANCHESTER CITY-CHELSEA 0-1

Mendy 6,5 - La prima parata è di concetto più che in stile, perché il colpo di tacco di Sterling è l'unica cosa che poteva essere fatta in quella circostanza. Bravo nelle uscite, non sbaglia nulla. Al novantaseiesimo può solamente soffiare, lo fa bene.

Azpilicueta 7 - Quando serve lui c'è. Non fa particolari miracoli, ma su un paio di traccianti che potrebbero finire sui piedi sbagliati lui è presente e fa buona guardia.

Rudiger 6,5 - Il Manchester City gioca senza una punta, quindi lui ha buon gioco e non ha particolare lavoro da sbrigare.

Thiago Silva 6 - Un anno fa aveva perso la finale, stavolta è costretto a dare forfait poco dopo la mezz'ora a causa di un infortunio articolare (dal 39 Christensen 6,5 - Si mette dietro con i compagni di difesa, è certamente meno dotato tecnicamente del brasiliano e per questo non bada molto alle mezze misure).

Chilwell 6,5 - Dalla sua parte Mahrez è un bel pericolo, lui fa buona guardia e limita al minimo le scorribande dell'algerino.

Jorginho 6,5 - Meno qualità rispetto al solito, tanta qualità e lavoro oscuro per accompagnare un Kanté straripante.

Kanté 7,5 - Partita pazzesca per il centrocampista francese che riesce a contenere, rubare palloni e ripartire. A un certo punto prende la palla di testa in mezzo a due giganti del City, per capire qual è la sua forza d'animo.

James 6, - Probabilmente il meno tecnico ed esperto in campo. Si lascia sfilare da Stering e poi rimedia, poi cerca di non lasciare troppo spazioall'attaccante inglese.

Havertz 7,5 - La sua prima partita a eliminazione diretta di Champions, contro l'Atletico di Madrid, non ha potuto giocarla per un esame scolastico. Stavolta il test è brillantemente superato: gol e poi possibile assist che Pulisic spedisce fuori.

Mount 7,5 - Il migliore in campo nel primo tempo, perché ogni volta che aumenta i giri il City ha qualche bel problema a rintuzzarlo. Regala anche l'assist del gol (dall'80 Kovacic s.v.).

Werner 6 - Nel primo quarto d'ora sbaglia due occasioni molto semplici nella maniera peggiore. Prima cicca la conclusione, poi calcia molto male. Sio riscatta con il movimento che manda in porta Havertz per l'1-0 (dal 66' Pulisic 6 - Ha sul piede il pallone per il match point, lo sbaglia davanti a Ederson)

Tuchel 7,5 - Sa di essere lo sfavorito, perché il City è più forte. Invece riesce a vincere giocando una gara perfetta, attenti, concentrati, impossibile da affondare. Un anno dopo si guadagna una clamorosa rivincita.